Van Gerwen daagt Taylor uit voor 'bonusduel' in Den Bosch

De Kings of Darts vindt over twee maanden voor het eerst plaats. Tien topdarters doen op 20, 22 en 23 januari 2019 respectievelijk Enschede, Groningen en Den Bosch aan. In de Brabantse hoofdstad zou Michael van Gerwen het in eerste instantie enkel tegen Peter Wright opnemen, maar de Vlijmense nummer één van de wereld heeft pensionado Phil Taylor uitgedaagd voor een extra duel. The Power, die vorig jaar afzwaaide, heeft de uitnodiging geaccepteerd.