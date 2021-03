Van Gerwen blijft op koers voor titel: ‘Ik kan zeker meer schade aanrichten’

Voor Michael van Gerwen behoort een vierde titel bij de UK Open nog altijd tot de mogelijkheden. Via zeges op Mensur Suljovic en José de Sousa plaatste de 31-jarige Brabantse topdarter zich zaterdag voor de kwartfinales van het majortoernooi in Milton Keynes.

In de late avondpartij tegen De Sousa moest Van Gerwen diep gaan. Tot 5-5 ging het gelijk op in de lege Marshall Arena, waarna hij een versnelling plaatste en uitliep naar 8-5. De Sousa kwam opnieuw terug tot 9-9. In de beslissende leg legde Van Gerwen met zijn scorende vermogen de Portugese opponent over de knie. ,,Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld”, aldus de huidige nummer 2 van de wereld.

Kritisch op eigen spel

Volledig scherm Michael van Gerwen. © PDC/Lawrence Lustig Wel keek Van Gerwen zoals altijd kritisch naar zijn spel. ,,Ik liet hem een paar keer terugkomen in de partij. Ik had hem meer onder druk moet zetten en meer mijn eigen kansen moeten benutten, maar dat heb ik niet gedaan.” Hij kwam daardoor net niet uit boven een gemiddelde van 100, iets wat hem eerder op de dag tegen Suljovic (10-4 zege) wel ruimschoots (103,78) lukte.

Van Gerwen speelt in Milton Keynes met zijn nieuwe pijlen. Zo gooide hij vorige week bij de Super Series ook al twee dagen met het nieuwe materiaal en afgelopen donderdag arriveerde weer een nieuw setje. Het is vooral ritme opdoen en vertrouwen krijgen. ,,Een overwinning is een overwinning en ik moet de positieve punten uit de wedstrijden halen, want dat is heel belangrijk.”

Quote Een overwin­ning is een overwin­ning en ik moet de positieve punten uit de wedstrij­den halen Michael van Gerwen Als titelverdediger speelt Van Gerwen vanmiddag in de kwartfinales tegen Krzysztof Ratajski. ,,Hij is een fantastische speler, maar je moet iedereen verslaan om het te toernooi te winnen”, blikt de drievoudig winnaar van de UK Open vooruit. ,,Ik moet me concentreren op mijn eigen spel. Ik weet zeker dat ik nog meer schade kan aanrichten.” Ook wereldkampioen Gerwyn Price is present bij de laatste acht. Hij speelt tegen Devon Petersen.

Voor de winnaar ligt zondagavond een cheque klaar van circa 115.000 euro. Van Gerwen won het toernooi naast vorig jaar ook in 2015 en 2016. In de tussenliggende edities werd hij telkens in de eerste ronde uitgeschakeld.

Geen stunt Kleermaker

Van Gerwen is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi, want Martijn Kleermaker slaagde er eerder op de avond niet in de kwartfinales te halen. De 30-jarige Hardewijker verloor met 10-4 van tweevoudig WK-kwartfinalist Luke Humphries. Kleermaker begon wisselvallig aan zijn partij tegen Humphries en keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Hij sloeg er nog wel in om de achterstand te verkleinen: 6-4. Maar daarna liep Humphries weer uit en werd het uiteindelijk 10-4.

,,Het spel van vanavond was niet om over naar huis te schrijven”, reageerde Kleermaker na afloop tegenover RTL7. ,,Ik weet dat ik beter kan. Het is knokken, knokken, knokken. Maar vanavond heeft dat vrij weinig opgeleverd. Ik kijk wel met een goed gevoel terug op het toernooi. Het goede spel komt wel weer.” Eerder op de dag boekte Kleermaker nog een solide zege op Callan Rydz om de laatste zestien van het toernooi in Milton Keynes te bereiken. Kleermaker won in de vijfde ronde met 10-6.



Eerder op zaterdag werden Ron Meulenkamp, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert uitgeschakeld. Vrijdag was het toernooi direct ten einde voor Raymond van Barneveld.