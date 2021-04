Van Gerwen blijft in Premier League overeind tegen ontketende Aspinall

Negendarters in Premier League

De editie van 2021 kent al in een vroeg stadium enkele hoogtepunten. Na de negendarter van Jonny Clayton gooide ook José de Sousa deze week een perfecte leg. De optredens van Van Gerwen waren afgelopen week grillig te noemen. Zo maakte de Brabander met een gemiddelde van ruim 107 indruk tegen Rob Cross, maar zakte hij gisteravond tegen James Wade met een score van net aan 90 door zijn eigen ondergrens.

Ook tegen Peter Wright behaalde de drievoudig wereldkampioen dinsdag niet direct zijn gewenste niveau, maar in die beladen partij knokte hij zich wel naar de zege. Met uiteindelijk zes punten uit vijf partijen kent hij zeker geen gedroomde start, maar staat hij wel in de top-4 (3e) van het klassement. Die positie is later voldoende om zich te plaatsen voor de finaleronde, maar eerst is er nog een lange weg te gaan.

Waar het verzilveren van de kansen op de dubbels donderdag tegen Wade (3-7 nederlaag) belabberd ging, daar startte Van Gerwen tegen Aspinall onmiddellijk met een mooie 100-finish, gevolgd door fenomenale 148-finish. De oerkreet die daarop volgde, galmde door de lege Marshall Arena. Dat alles verbloemde in de beginfase deels wel het scorende vermogen bij Van Gerwen. De triples werden niet altijd even makkelijk gevonden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gaandeweg de partij schakelde Van Gerwen een tandje bij en plaatste in de zesde leg een belangrijke break, waarmee hij op een 4-2 voorsprong kwam. Aspinall toonde zich veerkrachtig en knokte zich terug naar 4-4. Op dat moment gooide de Brit een gemiddelde van ruim 108. Van Gerwen zette daar 99 tegenover.

In het slotstuk kreeg Van Gerwen bij een 6-5 voorsprong een uitgelezen kans om toch de volle buit te pakken, maar hij miste dubbel 20 voor de overwinning. Zo moest hij toch de punten met Aspinall delen, al was dat gezien de verhoudingen niet geheel onterecht.

Opnieuw domper titelverdediger Durrant

Voor Glen Durrant is het nieuwe Premier League-seizoen vooralsnog een campagne om snel te vergeten. De regerend Premier League-winnaar verloor vanavond ook van James Wade (7-3). Durrant incasseerde daarmee zijn vijfde nederlaag op rij. Wade liep dankzij de overwinning weg bij de onderste regionen. The Machine staat achtste met vijf punten.

Van den Bergh verliest koppositie

Dimitri Van den Bergh incasseerde op de vijfde avond van de Premier League een gevoelige tik. De Belgische verrassing van de competitie verloor zijn koppositie na een nederlaag tegen José de Sousa: 3-7. Van den Bergh, die voorafgaand aan de ontmoeting met De Sousa nog over een ongeslagen status beschikte, zag daardoor Jonny Clayton passeren op de ranglijst.

Volledig scherm Jonny Clayton © PDC

Clayton stoomt door

Clayton boekte vrijdagavond zijn derde overwinning. Hij was met 7-4 in legs te sterk voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De 46-jarige darter uit Wales baart als debutant opzien. Zo gooide hij eerder deze week ook al een negendarter. Met zeven punten uit vijf partijen is hij de nieuwe nummer één. Peter Wright haalde dankzij een 7-5 zege op Rob Cross twee belangrijke punten binnen en is nu de nummer 5 van de ranglijst.

De Premier League wordt op maandag 19 april weer vervolgd met een vierdaags blok. Tot en met donderdag 22 april worden in Milton Keynes dan speelronde 6 tot en met 9 afgewerkt. Op de laatste avond vallen de nummers 9 en 10 van de ranglijst af. De beste acht spelers treffen elkaar in mei onderling allemaal nog één keer, waarna op vrijdag 28 mei de top-4 in de finaleronde strijdt om de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden.

Uitslagen - speelronde 5

Gary Anderson - Jonny Clayton 4-7

Peter Wright - Rob Cross 7-5

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6-6

James Wade - Glen Durrant 7-3

Dimitri Van den Bergh - José de Sousa 3-7

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Premier League

Michael van Gerwen is een van de tien deelnemers die strijden om de hoofdprijs van bijna 300.000 euro. Hoe ziet het programma er de komende periode uit?