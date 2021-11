Van Gerwen binnen tien minuten klaar met Ashton: ‘Ik denk dat het nog beter kan’

Samenvatting Verstappen kan leven met tweede tijd: ‘Weten dat zij de motor kunnen opschroe­ven’

Max Verstappen had niet verwacht sneller te zijn dan Lewis Hamilton in de kwalificatie voor de sprintrace in São Paulo, maar het was wel lekker geweest als hij dichter bij zijn grote rivaal had gezeten. ,,Het gat is wel iets groter dan ik zelf had gewild.”

12 november