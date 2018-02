Van Gaal hoopt dat Vormer kans bij Oranje krijgt na winnen Gouden Schoen

Kritische Vreven waakt voor euforie en spreekt spelers aan op hun gedrag

0:32 ,,Ik heb genoten van onze goals, van onze invallers en mooi dat zes verschillende spelers scoren. Iedereen die NAC een warm hart toedraagt, is gelukkig. Drie punten en 6-1 winnen, dat zijn prima dingen. Fijn dat we onze supporters af en toe kunnen geven wat ze verdienen.” Is getekend, Stijn Vreven. Tot zover de positieve noot, want de trainer was bij de persconferentie opvallend kritisch op zijn ploeg.