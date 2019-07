Van Es verlaat Ajax en kiest voor Everton

,,Dat ik dat mag doen voor Everton in de Engelse competitie, die bovenaan mijn lijstje stond, maakt me trots”, gaat Van Es verder.



De 61-voudig international is de volgende speelster van het Nederlands elftal die in de Engelse Premier League gaat spelen. Eerder maakte Jackie Groenen (Manchester United) al de overstap naar Engeland, waar ook Vivianne Miedema, Danielle van de Donk, Jill Roord (allen Arsenal) en Danique Kerkdijk (Brighton) in actie komen in actie komen. Bij Everton wordt Van Es teamgenote van Inessa Kaagman.