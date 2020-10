Van Duijvenbode zet sensationele opmars voort met plek in finale World Grand Prix

Whitlock had in de kwartfinale nog titelhouder Michael van Gerwen overtuigend met 3-0 uitgeschakeld. Van Gerwen is vijfvoudig winnaar van het toernooi, dat normaal gesproken in Dublin wordt gehouden. Door de coronacrisis is het evenement verplaatst naar de Ricoh Arena in Coventry, waar geen publiek wordt toegelaten.



De Australiër haalde tegen Van Duijvenbode echter niet het niveau dat hij een dag eerder had laten zien. Zijn gemiddelde was met 79,75 laag en hij gooide ook slechts vier legs uit. Van Duijvenbode bleef echter ook bij een 3-1-voorsprong in sets koel en won in de laatste set drie legs op rij. Op zijn eerst matchdart besliste hij de partij.