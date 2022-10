Van Duijvenbode verslaat Noppert in Nederlands onderonsje

SamenvattingDirk van Duijvenbode heeft zich geplaatst voor de halve finales van het EK darts in Dortmund. Van Duijvenbode was in een Nederlands onderonsje veel te sterk voor Danny Noppert, die met 10-3 zijn meerdere moest erkennen.