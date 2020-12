Van Duijvenbode stunt tegen oud-wereldkampioen Cross in thriller

Van Kalmthout eind januari in actie in 24 uur van Daytona

18:15 Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout maakt kort na de jaarwisseling zijn debuut in het fameuze race-evenement 24 uur van Daytona. De twintigjarige Nederlander is een van de vier rijders van het team DragonSpeed in de LMP2-klasse.