Van Duijvenbode probleemloos voorbij landgenoot, Wade knikkert Van Peer uit toernooi

De 29-jarige Van Duijvenbode brak in de tweede leg de servicebeurt van de vier jaar oudere Kuivenhoven en zag de overwinning daarna nooit meer in gevaar komen. Het gemiddelde van 88,21 punten per drie pijlen was voor de Zuid-Hollander niet om over naar huis te schrijven. Kuivenhoven, die gisteren in de eerste ronde nog had afgerekend met Stephen Bunting, zette daar slechts 83,38 tegenover.