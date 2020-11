Van Duijvenbode met denderende cijfers naar kwartfinales

Van Duijvenbode liet werkelijk geen spaan heel van zijn Engelse opponent. In no-time pakte ‘Aubergenius’ een 8-0 voorsprong, waarna hij Woodhouse voor het eerst een leg gunde. Daarna trapte Van Duijvenbode het gaspedaal weer in en maakte hij het karwei af. Het gemiddelde van Van Duijvenbode was lange tijd net zo imposant als de uitslag, maar door die ene leg van Woodhouse, waarin de Nederlander veel dubbels miste, zakte dit uiteindelijk naar 99,55 per drie pijlen. Daar stak de 85,98 van zijn tegenstander hoe dan ook schril bij af.

Tweede Nederlander

Later op de avond plaatste Michael van Gerwen zich als tweede Nederlander voor de kwartfinales. Hij rekende in de afsluitende derderondepartij af met landgenoot Jeffrey de Zwaan: 10-7.



Van Gerwen, die de Players Championship Finals al vijfmaal in zijn loopbaan wist te winnen, liet een gemiddelde van 96,33 noteren. De Zwaan scoorde 91,04 per drie pijlen.



De Players Championship Finals, het laatste grote toernooi in de aanloop naar het WK, wordt normaal gesproken georganiseerd in het Engelse Minehead. Dit jaar is vanwege de coronapandemie uitgeweken naar Coventry.