Van Duijvenbode hard voor zichzelf: ‘Kreeg externe factoren niet uit mijn systeem’

Over die externe factoren wilde Van Duijvenbode desgevraagd niet te veel loslaten. ,,Het had niks met mijn tegenstander te maken, hoor. Het was gewoon iets waardoor ik denk dat ik ook tegen Glen Durrant (in de achtste finales, red.) een aantal cruciale dubbels miste en op 3-1 achterstand kwam. Dat is mijn eigen gebrek, dus ik ga niet zeggen wat dat is. De enige tikken die ik in deze wedstrijd gehad heb, heb ik mezelf gegeven. En hard ook.”



Of het iets is waaraan gewerkt kan worden? ,,Nee, dat denk ik niet. Maar dat geeft ook niet, ik heb een prima WK gespeeld. Ik voelde me goed en dacht: ‘ik verlies van niemand die niet in de top 3 van de wereld staat'. Anderson is wel heel goed dus het kan natuurlijk gebeuren, maar dit stond niet op de planning. Uiteindelijk worden hier de knikkers verdeeld en op dat moment kom ik niet opdagen. Dat is jammer.”