Van Duijvenbode en Van der Voort azen op nieuwe stunts

Zadelpijn speelde Dumoulin parten tijdens de Tour: ‘Ik ben maar op kop gaan rammen’

27 december Tom Dumoulin had tijdens de Tour de France last van zadelpijn. De medekopman van de Jumbo-Visma-ploeg had al vroeg in de Ronde van Frankrijk last van zijn zitvlak en was zoekende naar een goede positie op de fiets. Dat komt naar voren in de documentaire Code Geel van de NOS.