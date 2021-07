Van Duijvenbode en Van der Voort al snel klaar op World Matchplay

VideoDe World Matchplay zit er voor Vincent van der Voort alweer op. De ervaren Nederlander, die bijna 95 gemiddeld gooide, verloor in Blackpool met 10-8 van Dave Chisnall. Dirk van Duijvenbode verloor een partij later met 10-7 van Johnny Clayton.

Van der Voort bereikte vorig jaar nog de kwartfinales en liet toen een grote kans op een plek in de halve eindstrijd liggen. Chisnall was destijds ook de tegenstander van Van der Voort in de eerste ronde. De 45-jarige prof uit Purmerend won toen met 10-6.

Van der Voort kreeg volop kansen op meer tegen Chisnall, maar was niet scherp op de dubbels. Mede daarom kwam hij vier breaks van de Engelsman niet te boven. De pijnlijkste van de vier was bij een 7-7 stand, toen Van der Voort in twee beurten 36 niet uit wist te gooien. In totaal miste hij liefst 15 van zijn 23 pijlen op een dubbel.

Volledig scherm Dave Chisnall. © BELGA_HANDOUT

Direct na die pijnlijke break, brak Van der Voort de Engelsman direct terug: 8-8. Voldoende voor een plek in de tweede ronde was dat niet, want Chisnall gooide er nog een break bovenop en liep vanuit daar uit naar 10-8. Dat Chisnall de hele wedstrijd slechts drie pijlen op een dubbel miste, maakte uiteindelijk het verschil.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Als ik normaal gespeeld had, had ik gewonnen’

,,Het is hier zo enorm warm. Ik kwam er niet lekker in, ik moest heel hard werken om een redelijk niveau te halen. Het is heel moeilijk spelen hier. Het is een tijd geleden dat ik in deze hitte gespeeld heb en ik ging er niet goed mee om. Die missers toen ik op 36 stond... Toen had ik hem pijn kunnen doen, maar dat deed ik niet. Deze nederlaag doet zeer. Als ik een beetje normaal gespeeld had, had ik gewonnen. Maar daar heb ik nu niks meer aan. Verwerken en weer vooruitkijken”, reageerde Van der Voort tegenover RTL7.

Ook Van Duijvenbode onderuit

In de partij na die van Van der Voort verloor ook Dirk van Duijvenbode al in de eerste ronde. Johnny Clayton was met 10-7 te sterk. De nummer zestien van de wereld, die eerder dit jaar verrassend de Premier League won, had eigenlijk de hele partij het overwicht. Hoewel Van Duijvenbode meer 180'ers gooide (7 om 2), liet hij het op de dubbels liggen. Slechts zeven van de 21 pogingen gingen raak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Dit was onnodig. Ik kreeg meerdere goede kansen en daarna kwam ik er gewoon niet meer lekker in. In het begin was ik misschien ook te enthousiast. Ik zat heel hoog in mijn adrenaline en daardoor gooide ik misschien een beetje te snel”, aldus Van Duijvenbode, die voor het eerst meedeed aan het toernooi. ,,Ik was veel te wisselvallig. Het was 180 of 43. Ik gooide een goede leg of een matige leg, er zat niks middenin. Dan verlies je gewoon terecht. Maar er was absoluut meer mogelijk.”

Later vanavond komt ook de Nederlander Jermaine Wattimena nog in actie op de World Matchplay. Michael van Gerwen is maandag pas aan de beurt. De World Matchplay vormt samen met het WK en de Premier League de ‘Triple Crown’, het zijn de drie meest prestigieuze toernooien. Vorig jaar won de Belg Dimitri Van den Bergh de hoofdprijs van 150.000 pond (165.000 euro).