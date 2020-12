Van Duijvenbode: ‘Die aubergines hier heb ik niet meegenomen, dit zijn Spaanse’

Titelverde­di­ger Wright over verrassen­de aftocht: ‘Ik heb gefaald, maar kom terug’

Peter Wright zorgde op de openingsdag van het WK darts voor flink wat opschudding door verkleed als The Grinch het podium te betreden. Gisteren was hij opnieuw onderdeel van een sensatie, want de Schotse titelverdediger werd in de derde ronde uitgeschakeld door Gabriel Clemens (3-4). Wright: ,,Ik ga geen excuses zoeken."