Van Duijvenbode debuteert aan zijde van Van Gerwen bij World Cup of Darts

ProgrammaMichael van Gerwen vormt tijdens de World Cup of Darts voor de eerste keer met Dirk van Duijvenbode het Nederlands team. Bij de laatste editie sneuvelde Van Gerwen met Danny Noppert al in de kwartfinales. Eerder won hij met Raymond van Barneveld wel al drie keer het zogenoemde WK voor landenteams. Nederland opent vanavond in de eerste ronde tegen Denemarken.

Er strijden vanaf vandaag in het Duitse Jena 32 teams om de uiteindelijke titel en de hoofprijs van 70.000 Britse ponden. Per land komen in principe de twee hoogst geplaatste spelers op de Order of Merit in actie. Titelverdediger is Wales, met in de gelederen Gerwyn Price en Jonny Clayton. ,,Wij vrezen niemand", aldus Price, die ook de individuele wereldtitel in zijn bezit heeft. ,,Vroeger maakte ik me zorgen als ik tegen bepaalde spelers moest spelen, maar tegenwoordig ga ik alleen nog maar uit van eigen kracht.”

Wales is in Jena overigens niet als eerste geplaatst. Op basis van die zogenoemde Order of Merit, de wereldranglijst voor spelers, staat Engeland met James Wade en Dave Chisnall op één. Wales is de nummer twee en Nederland is als derde geplaatst. België is met Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts de nummer vier.

Volledig scherm Michael van Gerwen © Lawrence Lustig/PDC

Nederland won de World Cup of Darts in totaal vier keer. Raymond van Barnveld en Co Stompé zorgden in 2010 voor de eerste triomf. Daarna zegevierde Barney nog drie keer (2014,2017 en 2018) aan de zijde van Van Gerwen. De eerste ronde mag vanavond voor Van Gerwen en Van Duijvenbode normaal gesproken geen problemen opleveren tegen de onbekende Deense darters Andreas Toft Jørgensen and Niels Heinsøe.

Ondanks de relatief makkelijke opponent schuilt bij de World Cup of Darts vaak wel in de eerste ronde het grootste gevaar. Er wordt slechts één koppelpartij gespeeld over ‘best of negen legs'. Van Gerwen en Van Duijvenbode moeten direct bij de les zijn. In het vervolg van het toernooi worden eerst twee enkelpartijen gespeeld en daarna mogelijk nog een beslissende koppelwedstrijd. De eindstrijd gaat zelfs over maximaal vijf partijen, waarbij het land met als eerste drie zeges de wereldkampioen is.

Volledig scherm Gerwyn Price (l) en Jonny Clayton wonnen de laatste editie van de World Cup of Darts. © PDC

Programma - eerste ronde

Vanavond 19.00 uur

Hongarije - Litouwen

Tsjechië - Polen

Gibraltar - Singapore

Amerika - Sweden

Schotland - China

Nederland - Denemarken

Wales - Finland

Australië - Italië

Morgenavond 19.00 uur

Rusland - Japan

Spanje - Zuid-Afrika

Ierland - Portugal

Australië - Filipijnen

Noord-Ierland - Hongkong

Duitsland - Canada

Engeland - Brazilië

België - Griekenland

De geplaatste koppels

(1) Engeland - James Wade en Dave Chisnall

(2) Wales - Gerwyn Price en Jonny Clayton

(3) Nederland - Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode

(4) België - Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts

(5) NoordIerland - Daryl Gurney en Brendan Dolan

(6) Schotland - Peter Wright en John Henderson

(7) Australië - Simon Whitlock en Damon Heta

(8) Duitsland - Gabriel Clemens en Max Hopp