Van Dongen over racismedebat: ‘Ik mis van beide kanten inlevingsvermogen’

Daniël Dwarswaard



Zes dagen duurde de zomervakantie van Merel van Dongen. Aan een strandje niet ver van haar appartement in Sevilla. Nét voor de tijd dat Spanjaarden weer vrij door het land mochten reizen. Dus werd het een mini-vakantie in een kustplaatsje in de eigen provincie, dat mocht dan weer wel. Zes dagen, het is niet veel. Maar toch genoeg. Tenminste, voor haar lichaam misschien niet, voor haar geest wel. In haar hoofd is Van Dongen, één van de uithangborden van de Oranje Leeuwinnen, namelijk juíst helemaal klaar voor een nieuw voetbalseizoen. Bij een internationale topclub, Atlético Madrid. Na twee jaar bij Real Betis maakt ze nu de stap naar de echte top.