Van Dijk: Zou verschrikkelijk zijn om in leeg stadion kampioen te worden

Kuivenho­ven zorgt voor megastunt met zege op Van Gerwen

13:40 Maik Kuivenhoven heeft vanmiddag voor een stunt van jewelste gezorgd in de eerste ronde van de Players Championship 8 in Barnsley. De darter uit Naaldwijk klopte de nummer één van de wereld met 6-5. Gisteren ging Van Gerwen in Barnsley ook al voortijdig onderuit tegen Nathan Aspinall.