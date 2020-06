Van Dijk, Wijnaldum en teamgenoten Liverpool staan stil bij dood George Floyd

Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en hun teamgenoten kwamen vandaag voor het eerst sinds woensdag 11 maart (2-3 nederlaag tegen Atlético Madrid) weer op Anfield. In het stadion van de aanstaand kampioen van Engeland werd een groepsfoto gemaakt, waarbij de spelers van de geknield op de middencirkel zitten. Vrijwel alle spelers van Liverpool hebben de foto inmiddels al gedeeld op hun pagina's op Twitter en Instagram. ‘Unity is strength’ en ‘Black Lives Matter’ zijn de teksten die daarbij worden gevoegd door de spelers van Liverpool.

Vandaag een jaar geleden won Liverpool de Champions League, door Tottenham Hotspur in Madrid met 2-0 te verslaan. De ploeg van Jürgen Klopp is sinds vorige week weer in training voor de hervatting van de Premier League. Met een voorsprong van liefst 25 punten op achtervolger Manchester City heeft Liverpool nog maar twee zeges nodig om voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland te worden. De eerste wedstrijden die op het programma staan zijn Everton-uit en Crystal Palace-thuis. Ook in Engeland zal er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn, dus het belooft een vreemd kampioensfeest te gaan worden voor The Reds.