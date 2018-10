Van Dijk volgens BBC-analyticus Sutton de beste na Messi en Ronaldo

De Oranje-international kreeg 1 procent meer stemmen dan wereldkampioen Antoine Griezmann. Voormalig Celtic-aanvaller Chris Sutton was één van de analytici die op Virgil van Dijk stemde. ,,Het is misschien niet gebruikelijk om een verdediger te noemen als je het over dit onderwerp hebt. Maar als je kijkt naar het verschil dat Virgil van Dijk bij Liverpool heeft gemaakt, dan zie je hoe goed hij is’’, aldus de éénmalig Engels international op de site van de BBC.



Volgens Sutton heeft Van Dijk alles wat een verdediger nodig heeft. ,,Hij is snel, sterk, consistent en lijkt zijn concentratie nooit te verliezen. Van Dijk is ook sterk wanneer hij aan de bal is, leest het spel goed. Ik begrijp heel goed dat velen op Eden Hazard of een andere aanvallende speler stemmen, maar Van Dijk heeft mij overtuigd als een briljante verdediger.‘’