Van Dijk vol vertrouwen: ‘Het moet goedkomen’

Liverpool moet tijdens de laatste speelronde van de groepsfase van de Champions League tot het uiterste gaan om een langer verblijf in het toernooi veilig te stellen. ,,We willen de wereld laten zien dat we thuishoren in de Champions League”, zei Virgil van Dijk in aanloop naar het thuisduel met Napoli.

Liverpool heeft in groep C pas zes punten en tegenstander Napoli heeft drie punten meer. Omdat de uitwedstrijd met 1-0 verloren ging, moet Liverpool met twee goals verschil óf 1-0 winnen. Bij een 1-0-zege is het onderling met de Italianen gelijk en heeft Liverpool een beter doelsaldo.

,,We hebben er vertrouwen in dat ons dat gaat lukken”, zei Van Dijk. ,,Als we doen wat we het hele seizoen al doen, moet het goed komen. We hebben veel aanvallende kwaliteiten en kunnen als team ook goed verdedigen.”

Sadio Mané is fit genoeg om dinsdag vanaf het begin mee te doen. De Senegalees liep ruim een week geleden tegen Everton een lichte blessure aan zijn voet op. Tegen Bournemouth maakte hij afgelopen weekeinde als invaller al zijn rentree. ,,Sadio kan goed omgaan met pijn’', aldus trainer Jürgen Klopp, die de supporters van Liverpool opriep te zorgen voor een indrukwekkende sfeer op Anfield. ,,We hebben nog steeds de kans door te gaan naar de volgende ronde. Dat is best bijzonder als je naar onze wedstrijden tot dusverre kijkt. Ik kijk er erg naar uit.’'