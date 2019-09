Van Dijk rekent af met geruchten over contractverlenging: ‘We zijn niet eens in gesprek’

,,We zijn niet eens in gesprek”, zei Van Dijk na het Champions League-duel uit tegen Napoli tegenSky Sports. Mede zoor een zeldzaam slippertje van de Oranje-captain ging Liverpool in Stadio San Paolo enigszins verrassend onderuit (2-0).

Engelse media brachten Van Dijk de laatste dagen in verband met een contractverlenging op Anfield Road, waar de verdediger is uitgegroeid tot de absolute leider van de defensie. ,,Het is niet aan mij. Ik zag de verhalen in de media, maar het enige wat ik nu wil is me focussen op de wedstrijden. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Clash met Chelsea

Veel tijd om stil te staan bij het verlies tegen Napoli is er overigens niet voor Liverpool. Zondag wacht op Stamford Bridge de clash met Chelsea, dat dinsdagavond ook tegen een nederlaag aanliep in de Champions League. In Londen was het Valencia van Oranje-doelman Jasper Cillessen met 0-1 te sterk.