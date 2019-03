Van Dijk opnieuw verkozen tot Premier League-speler van de maand

Van Dijk werd in november door de fans ook al uitgeroepen tot speler van de maand in de Premier League. De aanvoerder van het Nederlands elftal hield als leider van de verdediging van Liverpool drie keer de ‘nul’ in februari. Van Dijk scoorde bovendien twee keer, tegen Watford (5-0). De ‘Reds’ kwamen zondag in de Merseyside-derby tegen Everton niet verder dan 0-0 en moesten de eerste plek in de Premier League daardoor afstaan aan City.