Van Dijk op de bank bij Southampton tegen Crystal Palace

Nederlands onderonsje tussen Bertens en Hogenkamp in Seoul

10:09 Kiki Bertens moet het bij haar eerste optreden in Azië dit najaar opnemen tegen haar landgenote Richel Hogenkamp. De Nederlandse, die op de US Open in de eerste ronde werd uitgeschakeld, is de nummer twee van de plaatsingslijst in Seoul. Hogenkamp was afgelopen week al actief in Tokio waar ze in de eerste ronde strandde.