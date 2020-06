Van Dijk: ‘Nooit bang geweest voor stoppen Premier League’

Hoewel ook in Engeland het voetbal maandenlang noodgedwongen stil lag vanwege de corona-uitbraak, is Virgil van Dijk nooit bang geweest dat de Premier League zou kiezen voor het ‘Nederlandse scenario’, waarin de competitie wordt geannuleerd en er geen kampioen wordt aangewezen.

,,Daarover heb ik me geen moment zorgen gemaakt”, zegt de verdediger in een uitgebreid interview in de Daily Mail. ,,Je stelt vragen aan bepaalde mensen die weten waar ze achter de schermen mee bezig zijn. Toen was het meteen duidelijk dat het helemaal geen optie was om de competitie te annuleren.”

Liverpool heeft nog maximaal twee overwinningen nodig in de resterende negen speelrondes om zich voor het eerst in dertig jaar weer eens de beste club van Engeland te mogen noemen. Normaal gesproken een formaliteit, al weigert Van Dijk op de zaken vooruit te lopen.

,,We hebben nog niets gewonnen, maar het kampioenschap zou voor mij een droom zijn die uitkomt. Ik weet ook hoe lang de fans op dit moment hebben gewacht. Het is heel erg jammer dat ze er door de huidige situatie niet bij mogen zijn.”

Racisme

Niet alleen de ontknoping van de Premier League en de coronacrisis, maar ook de reacties wereldwijd na de dood van George Floyd hielden de aanvoerder van het Nederlands elftal de afgelopen weken bezig. Van Dijk, die een paar dagen geleden nog persoonlijk met bondscoach Ronald Koeman aan de telefoon hing om aan te kondigen dat de internationals het tv-programma Veronica Inside boycotten vanwege omstreden uitspraken van Johan Derksen, is blij dat het racismeprobleem hoog op de agenda staat.

,,We moeten vooral kijken naar de toekomstige generatie. Die moet je veranderen, dat is het belangrijkste. Het draait allemaal om onderwijs aan jonge kinderen. Als je volwassen mensen probeert te veranderen die al racistisch zijn, gaat dat denk ik niet meer lukken. Het gaat om de volgende generatie. Wij moeten hen helpen om te begrijpen dat er voor racisme geen plaats is in deze wereld.”

Het doet Van Dijk goed om te zien dat de wedstrijden in de Premier League deze week vooraf worden gegaan door een moment waarop alle spelers, zwart of wit, knielen op het veld als statement tegen raciale ongelijkheid. ,,Dat is mooi om te zien. We zijn allemaal bezig om een verandering teweeg te brengen.”