Van Dijk na zinderende topper tegen City: ‘Zulke wedstrijden wil je zo vaak mogelijk spelen’

VideoVirgil van Dijk moest met Liverpool bij Manchester City ( 2-2 ) tot het uiterste gaan in het Etihad Stadium, maar voelt zich zelfverzekerd in de jacht op de titel. ,,We gaan proberen alles te winnen.”

De Britse media bestempelden de kraker tussen Manchester City en Liverpool vooraf als een ontmoeting tussen de twee beste ploegen van Europa. Beide teams maakten de hoge verwachtingen meer dan waar. In een wervelende show bleven de koploper en de naaste achtervolger steken op een gelijkspel (2-2). Virgil van Dijk, die bij winst met Liverpool de koppositie had overgenomen, kon leven met het resultaat.



,,Een reëel resultaat als je de gehele wedstrijd overziet”, zei de aanvoerder van Oranje na afloop van het spektakelstuk. ,,In het slot werd het echt end-to-end. Dan krijg je kansen op de counter. Dan kan het beide kanten opvallen. Maar alles bij elkaar opgeteld was het een faire uitslag.”

Liverpool speelde na een moeizame eerste helft na de pauze ijzersterk, al miste invaller Riyad Mahrez in blessuretijd nog een enorme kans om de thuisploeg aan de zege te helpen.

Van Dijk beaamde dat de ontmoeting in het Etihad Stadium het uiterste vergde van hem. In de Champions League noch in de Premier League lag het niveau hoger dan tegen de rivaal in de strijd om het kampioenschap. ,,Dit is een wedstrijd die je wil spelen, hoopt te winnen, maar helaas hebben we dat niet gedaan. Duels met City zijn altijd loodzwaar. Volgende week zal dat niet anders zijn.”

De centrale verdediger doelde op de halve finale in de FA Cup op Wembley waar Liverpool en Manchester City elkaar opnieuw treffen. ,,Je wil die wedstrijden zo vaak je kan meemaken. Om de prijzen. Om succes te halen. Gelukkig zijn we goed op weg.”

Met The Reds legde hij eerder dit seizoen al beslag op de League Cup, het tweede bekertoernooi in Engeland. Het vizier richt hij nu op de Premier League, de FA Cup én de Champions League.

Met Van Dijk weer in topvorm - hij miste een groot deel van vorig seizoen door een blessure aan zijn kruisband - oogt Liverpool veel sterker. De rest van het team maakt eveneens een frissere en scherpere indruk. ,,De beschikbaarheid van iedereen speelt een rol, de resultaten ook. Iedereen straalt vertrouwen uit. We moeten het alleen nog wel elke keer laten zien. Tegen City haalde we vooral na de rust ons niveau.”

Ondanks de achterstand van een punt op de ranglijst en een zwaarder resterend programma dan Manchester, gelooft Van Dijk voor de tweede keer in zijn carrière met Liverpool de titel te pakken. ,,We willen de ‘quadruple’ - vier hoofdprijzen - winnen, maar er is een reden dat geen enkele ploeg in Engeland dat ooit is gelukt. Maar we gaan alles er aan doen. Eerst willen we ons plaatsen voor de halve finale van de Champions League.

De komst van Luis Diáz in de winterstop helpt volgens Van Dijk bij het bereiken van het schier onmogelijke doel. De Colombiaanse aanvaller, overgekomen van FC Porto, biedt Liverpool voorin nóg meer opties van de buitencategorie. ,,Een fantastische speler, al moet hij nog steeds veel dingen leren. Maar kijk hoe speelt... Alsof hij al jaren in onze groep zit. Als we scherp blijven, kan er nog veel moois gebeuren.”

