Van Dijk na blessure bij Oranje wel inzetbaar bij Liverpool

Tebas vreest vertrek topspelers uit La Liga door verhoging van belasting

19:33 Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, vreest een uittocht van topspelers als de regering zijn plannen tot hervorming van de belastingen doorzet. ,,Dat gaat de twintig clubs in La Liga gezamenlijk 80 miljoen euro kosten,” zo schreef hij in een brief aan de clubs.