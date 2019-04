Van Dijk mist in returnwedstrijd Lovren naast zich

Lovren vormde vorige week op Anfield het centrale duo met Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje krijgt woensdag in Estádio do Dragão vermoedelijk Joël Matip naast zich staan. Linksback Andy Robertson is na een schorsing weer inzetbaar.



Georginio Wijnaldum keert mogelijk ook weer terug in de basis. De Rotterdamse middenvelder zat de laatste twee wedstrijden vanwege rugklachten op de bank. Wijnaldum kwam tegen Porto helemaal niet in actie, tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Chelsea (2-0) deed hij zondag de laatste 25 minuten mee.