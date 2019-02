Van Dijk met Liverpool niet langs United in vreemde topper

Liverpool heeft nu weer een punt meer dan Manchester City, dat later vandaag op Wembley nog tegen Chelsea speelt in de finale van de League Cup. De twee titelkandidaten in de Premier League hebben nu allebei nog elf competitieduels te gaan.

Arsenal wipte weer over Manchester United heen naar de vierde plek, die aan het eind van het seizoen goed is voor een plek in de poulefase van de Champions League. De ploeg van Unai Emery won in het Emirates Stadium in Londen met 2-0 van Southampton.