Van Dijk krijgt opnieuw een sneer: ‘Hij is echt arrogant’

Lege portemon­nee en verwachtin­gen concurre­ren weer met elkaar bij Feyenoord

8:10 Het geld is weer eens op in de Kuip. Ondertussen is er wel de verwachting dat Feyenoord, dat maandag start met de voorbereiding, de jacht op Ajax en AZ kan voortzetten. Met transfervrije spelers of huurlingen, want meer budget is er niet.