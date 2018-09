Van Dijk kijkt uit naar loodzware maand: 'Een mooie uitdaging'

Liverpool zette de eerste vier competitieduels van dit seizoen allemaal in winst om en gaat samen met Chelsea en het verrassende Watford aan kop in de Premier League. Morgenmiddag (13.30 uur) speelt de ploeg van manager Jürgen Klopp op Wembley de uitwedstrijd bij Tottenham Hotspur, het startsein voor een zwaar programma voor de verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen.

,,Het zijn mooie tijden. Ik heb er veel zin in," aldus de Brabantse verdediger, die zich in korte tijd heeft opgewerkt tot de leider van de defensie van The Reds. ,,We hebben een sterke en brede selectie. We weten dat de komende weken zwaar gaan worden en we zullen iedere keer dus 100 procent moeten geven. Het wordt een mooie uitdaging.''