Van Dijk en Wijnaldum met de schrik vrij, Krul wint weer eens in Premier League

Liverpool, dat in tegenstelling tot in het Super Cup-duel wél met Roberto Firmino in de basis startte, begon onwennig aan het duel aan de Engelse zuidkust. In het eerste bedrijf was Southampton zelfs de bovenliggende partij, maar goalie Adrián lag op verschillende momenten in de weg voor de thuisploeg. Op slag van rust was daar ineens Sadio Mané met de 0-1, compleet tegen de verhoudingen in. James Milner gaf de bal aan de Senegalees, die kort naar binnen kapte en ’m buiten bereik van Angus Gunn in de verre hoek legde. Toen halverwege de tweede helft ook Firmino de 23-jarige keeper verschalkte, leek de wedstrijd beslist.



Leek, want tien minuten voor tijd bracht de ingevallen ex-Liverpudlian Danny Ings de spanning ineens terug na een gigantische fout van Adrián. Drie minuten later kreeg diezelfde spits ook nog de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen. Zo kwam de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen met de schrik vrij op St. Mary's (1-2).