Van Dijk en Wijnaldum in de basis bij Liverpool tegen PSG

Liverpool en Napoli staan in groep C op zes punten en PSG heeft vijf punten. De Engelse ploeg won in de thuiswedstrijd met 3-2 van de Franse kampioen. Ook Rode Ster, dat woensdagavond in Napels in actie komt, is met vier punten nog kansrijk in de poule. Lorenzo Ebecilio begint bij de Servische ploeg op de bank.