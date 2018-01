Van Dijk en Wijnaldum in basis Reds tegen Fer en Van der Hoorns Swansea

Voor Van Dijk, die in de winterse periode overkwam van Southampton, is het zijn debuut in de Premier League voor zijn nieuwe club. Hij speelde al wel in de FA Cup tegen Everton en maakte in dat duel het winnende doelpunt.



Swansea speelt ook met twee Nederlanders, Van der Hoorn en Fer. Luciano Narsingh zit op de bank. Swansea City is de hekkensluiter in Engeland. De ploeg van de Portugees Carlos Carvalhal moet winnen tegen de nummer 4 van Engeland.