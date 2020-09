Van Dijk en Miedema mogelijk weer in de prijzen in Engeland

Video Wijnaldum omzeilt Barça-vra­gen en zoekt naar automatis­men bij Oranje

3 september Georginio Wijnaldum (29) lijkt hard op weg naar FC Barcelona, maar bij de persconferentie in Zeist omzeilde de middenvelder behendig alle vragen over zijn toekomst. ,,Het is een gerucht, ik kan er niks over zeggen", herhaalde hij meerdere keren.