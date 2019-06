Van Dijk en Liverpool beginnen nieuw seizoen tegen promovendus, eerste topper al in augustus

Libema Open Bertens donderdag in vierde partij op centre­court

12 juni Kiki Bertens speelt donderdag de vierde wedstrijd op het centrecourt van het grastoernooi van Rosmalen. Ze neemt het in de tweede ronde op tegen Arantxa Rus. De partij begint niet voor 14.30 uur. Eerst zou Bertens in de derde partij in actie komen, maar Robin Haase moet zijn wedstrijd in de tweede ronde nog afmaken.