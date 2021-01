Van Dijk en De Ligt samen met vier Bayern-spelers in Wereldelftal 2020

Door Mikos Gouka



Een jaar geleden kreeg Cristiano Ronaldo geen plekje meer in het wereldelftal van AD Sportwereld. Het fenomeen uit Portugal leek op zijn retour, waar de Argentijn Lionel Messi door de lezers nog wel gewoon nog werd opgenomen in het beste voetbalelftal van het kalenderjaar.



Maar dit jaar kozen de lezers van AD Sportwereld en AD.nl juist voor het omgekeerde. De Portugees is er weer bij waar Messi werd geschrapt. De Argentijn kreeg nog 24 procent van de stemmen, maar Kylian Mbappé scoorde beduidend beter met 42 procent.



Met Mbappé op rechts en Ronaldo op links dus twee nieuwe buitenspelers vergeleken met vorig jaar toen Messi en Mané op de flanken stonden. In de punt van de aanval wederom de Pool Robert Lewandowski, die de op het oog moordende concurrentiestrijd won van Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Ciro Immobile en Neymar. ‘Lewa’ kreeg 53 procent van de stemmen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt hebben een plekje in het wereldelftal van 2020. © REUTERS

Geen plek voor Wijnaldum en De Jong

Vergeleken met 2019 staat er ook een compleet middenveld. De Portugees Bruno Fernandes op rechts, de Duitser Thomas Müller centraal en de Belg Kevin De Bruyne aan de linkerkant.

Dat kostte de Nederlanders Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong basisplaatsen. Onze landgenoten waren een jaar eerder bijna onaantastbaar met de Fransman N’Golo Kanté als meest defensieve pion naast zich. De Jong kreeg destijds 86 procent van de stemmen, dit jaar 41 procent. Wijnaldum zakte van 48 procent naar 33 procent.

Fernandes bewees maar weer eens dat een stap naar de Premier League allesbepalend is in hoe mensen naar je kijken. In 2019 behoorde de international van Portugal ook tot de genomineerden. Hij had met Portugal net de Nations League gewonnen, maar was ‘slechts’ speler van Sporting Lissabon. Fernandes kreeg exact één procent van de stemmen terwijl hij nu 41 procent van de stemmen incasseerde.

In de defensie slechts één wijziging. De lezers van AD Sportwereld zien Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk, ondanks hun blessureleed in 2020, nog altijd als het beste centrale duo ter wereld. Trent Alexander-Arnold is wederom de beste rechtsback op aarde. Alleen aan de linkerkant in de verdediging een wijziging: de twintigjarige Alphonso Davies uit Canada is Andrew Robertson van Liverpool voorbijgestreefd.

Dat dankt de sneltrein van Bayern München uiteraard aan het geweldige seizoen dat de ploeg uit Duitsland draaide. Keeper Manuel Neuer pakte zijn plek onder de lat terug en verdreef André Onana van Ajax, die in 2019 nog tot de beste doelman werd gekozen.

Waar de FIFA koos voor Jürgen Klopp als coach van het sterrenensemble, kiezen de lezers van deze krant voor Hansi Flick als beste trainer. De coach van Bayern München won alles wat er te winnen viel en bewees eens te meer dat het simpel houden van de strijdwijze nog altijd kan lonen. Flick dankt zijn uitverkiezing niet alleen aan de prijzen, maar ongetwijfeld ook aan de memorabele wedstrijd tegen Barcelona waarin de Spanjaarden in de Champions League als een amateurclub van de mat werd geveegd.

Overigens wat het verschil klein. Slechts twee procent zat er tussen Klopp en Flick, nergens anders was de verkiezing zo close.

