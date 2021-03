Van deze clubs heeft Ajax het meest te vrezen in de Europa League

Welke club treft Ajax, dat in de achtste finale Young Boys opzij zette, in de kwartfinale van de Europa League? Voorafgaand aan de loting van morgen zet deze site de mogelijke tegenstanders op een rij en onderzocht de kansen voor de Amsterdamse club.

Manchester United

Dat Manchester United met AS Roma de grootste favoriet is voor de Europa League-winst, lijdt nauwelijks twijfel. Al was het maar omdat de Engelsen zich vanavond ontdeden van een andere ploeg die tot dan toe tenminste zo kansrijk werd geacht voor de eindzege, AC Milan. Met dank aan Paul Pogba, die als invaller trefzeker was voor de ploeg van Ole Solskjær. Ajax zal zich in de kwartfinale vermoedelijk daarom liever een andere tegenstander wensen dan United, dat vier jaar terug nog met 2-0 te sterk was in de onderlinge Europa League-finale. Een weerzien met Donny van de Beek zien de Amsterdammers waarschijnlijk liever gebeuren op woensdag 26 mei, de dag van de finale.

Volledig scherm © EPA

AS Roma

Wijlen tv-commentator Hugo Walker zei het honderden keren treffend: ‘Gaat zo’n bal erin is het een goal’. Het was alsof de uitspraak vanavond even weergalmde tijdens Sjachtar Donesk-AS Roma. De ploeg van Rick Karsdorp had thuis al comfortabel met 3-0 gewonnen, toen in de return prompt een sprankje spanning langs de lege tribunes trok nadat Sjachtar had gescoord. Maar toen was daar opeens Borja Mayoral. Met de achteloosheid waarop Walker jarenlang zijn voetbalwijsheid uitsprak, zorgde de aanvaller voor twee doelpunten. Mocht Ajax straks de Italianen treffen, weten ze dus op wie ze moeten letten. Al lopen er in Lorenzo Pellegrini en Jordan Veretout wel meer spelers rond van jaloersmakende klasse. Hoopgevend feitje voor de Amsterdammers: Ajax verloor nog nooit van AS Roma.

Volledig scherm © EPA

Arsenal

Genoeg ‘mooie’ namen die Ajax kan treffen in het vervolg van het toernooi. Wat niettemin vaststaat: een ontmoeting met Arsenal, dat zich donderdag een 0-1 nederlaag tegen de Griekse kampioen Olympiakos Piraeus kon permitteren, zou op voorhand een van de allermooiste zijn. Want de club staan Nederlandse voetbalgrootheden als Dennis Bergkamp en Robin van Persie nog altijd op een voetstuk. Net zoals de huidige technisch directeur van Ajax natuurlijk, Marc Overmars. Kansloos hoeven de Amsterdammers niet te zijn tegen de dertienvoudig landskampioen van Engeland, lijkt het. Het Arsenal van nu, met Real Madrid-huurling Martin Ødegaard als smaakmaker, is momenteel ‘slechts’ middenmoter in de Premier League.

Volledig scherm © EPA

Granada

Granada CF mag dan misschien niet de meest in het oog springende tegenstander zijn voor Ajax; onderschat mogen de Spanjaarden zeker niet worden. Voordat het Deense Molde FK vanavond sneuvelde, werd Napoli al aan de kant gezet door de club uit de gelijknamige stad in Andalusië. En bij PSV kennen ze de fysiek sterke equipe, met de slimme en vlot scorende spits Roberto Soldado als pijler, vanzelfsprekend ook. In de groepsfase van de Europa League wonnen de Eindhovenaren weliswaar met 0-1 in Estadio Nuevo Los Cármenes, maar gingen ze in het Philips Stadion met 1-2 onderuit. De ploeg van Erik ten Hag is dus gewaarschuwd. En toch: kansrijk zou Ajax zeker zijn.

Volledig scherm © EPA

Dinamo Zagreb

De vreugdekreet van Mislav Orsic moet in heel Kroatië hoorbaar zijn geweest, donderdagavond, na de verlenging van Dinamo Zagreb-Tottenham Hotspur. Met drie doelpunten had de spits voor een voetbalwondertje gezorgd. De 3-0 zege betekende namelijk dat niet Spurs, twee jaar terug nog Ajax-beul, maar zíjn elftal de kwartfinale bereikte. Gunstig voor de Amsterdamse club, lijkt het, mocht het tot een onderlinge confrontatie komen. Ook omdat het zacht gezegd niet erg rustig is bij de koploper in de Kroatische competitie. Enkele dagen terug stapte trainer Zoran Mamic nog op. Niet omdat hij het niet meer naar zijn zin had, maar omdat hij voor ruim 4,5 jaar de gevangenis in moet vanwege belastingontduiking…

Volledig scherm © EPA

Villarreal

Wat Aad de Mos ooit over zichzelf beweerde nadat hij in 1993 als PSV-trainer was begonnen, is Unai Emery in de praktijk: een garantie voor succes. Althans, in de Europa League. De coach van Villarreal won het toernooi driemaal op een rij met Sevilla, terwijl hij namens Arsenal eveneens doordrong tot de finale. Dat belooft wat voor dit seizoen. Zeker omdat de Spaanse club, een zonderlinge mengelmoes van ervaring en talent, de kwaliteiten heeft om ver te komen met spelers als Dani Parejo, Pau Torres en de donderdag tegen Dinamo Kiev weer scorende Gerard Moreno. Wat vaststaat: Villarreal is een gevaarlijke outsider, maar niet per se beter dan Ajax.

Volledig scherm © AFP

Slavia Praag

Slavia Praag is de meest ideale tegenstander die Ajax zich kan wensen in de kwartfinale. Want: met Granada de zwakste. Dat wordt onderstreept met statistieken. Euro Club Index, een ranglijst die de actuele speelsterkte van alle Europese voetbalclubs weergeeft en vergelijkt, rekende uit dat de oudste club van Tsjechië slechts drie procent kans heeft om het toernooi als winnaar te verlaten. Het feit dat Slavia Praag zich donderdag ten koste van Rangers FC plaatste voor de kwartfinale, is al een prestatie op zich.

Volledig scherm © EPA