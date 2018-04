Van der Wiel verliest eerste finale Noord-Amerikaanse Champions League

Bij de thuisploeg speelde oud-Ajacied Gregory van der Wiel 90 minunten mee. De return in het Guadalajara Estadio Akron is volgende week.



Rodolfo Pizarro bracht Guadalajara al na twee minuten spelen op voorsprong. Toronto kwam in de achttiende minuut langszij via Jonathan Osorio. Het winnende doelpunt kwam op naam van Alan Pulido.



Vorig jaar ging de eindzege naar Pachuca, ook uit Mexico. Toronto, waar voormalig AZ-speler Jozy Altidore meedeed, kan de eerste Canadese club worden die de Champions League van de Concacaf wint.