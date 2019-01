Van der Wiel stapt op bij Toronto FC

,,Beste Toronto, ik noemde je mijn thuis en was blij dat ik eindelijk een plek had gevonden dat zo voelde’', schrijft de oud-speler van Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe en Cagliari op Instagram. ,,Het was een jaar met ‘ups en downs’, maar ik vond wel mijn plezier terug en keek uit naar de start van het nieuwe seizoen. Ik was klaar om alles te geven, maar helaas gaat jaar twee er niet van komen vanwege verschillen met de technische staf. Ik wil winnen, ten koste van alles, maar die mentaliteit was blijkbaar iets teveel voor ze. Ze hebben me niet nodig dit seizoen. Ik ga mijn teamgenoten en de fans missen.’’