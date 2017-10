Van der Wiel maakt debuut bij verliezend Cagliari

Van der Wiel tekende deze zomer een driejarig contract bij Cagliari. Pas vandaag kwam het tot een debuut voor de oud-Ajacied, die 46 interlands voor Oranje speelde. Paolo Pancrazio Farago was zijn vervanger in de rust. De nummer 15 van de Serie A verloor in eigen huis met 2-3 van Genoa.



Hans Hateboer en Marten de Roon verloren vandaag met Atalanta Bergamo met 3-1 bij en tegen Sampdoria. Hateboer speelde 90 minuten in de basis, De Roon werd na een uur spelen naar de kant gehaald. Bologna won met 2-1 van SPAL, terwijl Crotone voor eigen publiek in de blessuretijd de zege op Torino verspeelde (2-2).



In Milaan staat vanavond de 'Derby della Madonnina' op het programma, de stadsderby tussen Internazionale en AC Milan. Inter kan met een zege als nummer twee op twee punten komen van koploper Napoli, dat gisteren met 0-1 won bij AS Roma. Titelhouder Juventus verloor gisteren met 1-2 van Lazio en kijkt tegen een achterstand van vijf punten op Napoli aan.