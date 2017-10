Van der Wiel krijgt nieuwe trainer bij Cagliari

Cagliari verzamelde zes punten in de eerste acht wedstrijden van dit seizoen, resulterend in de huidige veertiende plaats in de Serie A. Het bestuur van Cagliari besloot dat het tijd is voor een nieuwe trainer voor de groep na vier nederlagen op rij. Afgelopen zondag verloor Cagliari in eigen stadion met 2-3 van Genoa, dat daarmee de eerste overwinning van het seizoen boekte. Gregory van der Wiel kwam in die wedstrijd voor het eerst dit seizoen in actie. De 29-jarige rechtsback werd in de rust, toen Cagliari met 0-2 achterstond, gewisseld door Rastelli.