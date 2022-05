Van der Voort volgt in Praag spoor van sterke Van Gerwen, Van Duijvenbode onderuit

hoofdklasse B Halsteren blijft weer steken op gelijkspel

In een sensationele slotfase zag Halsteren bij de directe concurrent Orion de zege wegglippen. De formatie van Erwin de Nijs leek op weg naar de driepunter, na dure treffers van Fouad Idabdelhay en Jeroen Beerendonk. Ver in blessuretijd kwam de thuisclub alsnog langszij, met een rake vrije trap van Tijn Jellema in de kruising: 3-3.

16:50