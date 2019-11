Van der Vaart verrast door ontslag Pochettino: ‘Maar Mourinho is fenomeen’

Onder leiding van Pochettino haalde Tottenham Hotspur vorig seizoen nog de finale van de Champions League, waarin Liverpool te sterk was. Een slechte start van dit seizoen kostte de Argentijn zijn baan. Tottenham Hotspur staat nu veertiende in de Premier League. Pochettino werd gisteren vervangen door José Mourinho, die Van der Vaart nog kent uit zijn periode als speler van Real Madrid.

,,Pochettino heeft het geweldig gedaan bij Spurs, het zal niet makkelijk zijn om zijn prestaties met het team en passie voor onze club te overtreffen. In het voetbal is niets zeker, maar één ding weet ik wel: Mourinho zal de boel op gang brengen, dus laten we zien wat er gebeurt. Hij is een fenomenale coach, recht door zee en ambitieus, net als onze jongens. Dus hoofd omhoog, borst vooruit”, aldus Van der Vaart, die tussen 2010 en 2012 de harten van de fans veroverde bij Spurs. ,,We zijn niet alleen de beste club van Noord-Londen, maar van allemaal. Dus laat het zien.”