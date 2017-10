Van der Vaart mee met ambulance na ongelukkige kopbal

,,We nemen geen risico, daarom hebben we een ambulance gebeld om Rafael voor de zekerheid te laten controleren", zei trainer Jess Thorup op de website van de club. Van der Vaart is de tweede speler van Midtjylland die in korte tijd met hoofdletsel de training van de Deense club moet verlaten. Een week geleden liep Simon Kroon namelijk een hersenschudding op.

Thorup denkt niet dat de hoofdkwetsuur van Van der Vaart ernstig is. ,,Maar we behandelen dergelijke blessures met de grootste voorzichtigheid.''

Ricardo Moniz

Ricardo Moniz is de nieuwe hoofdcoach van Randers FC in de Deense competitie. Hij vindt de situatie van Van der Vaart, die nauwelijks speelt bij Midtjylland, sneu en wil de Nederlander graag de helpende hand bieden.

,,Ik kan nu nog niet echt beoordelen hoe fit hij is, maar de Deense Superliga is een erg fysieke competitie. Hij kan hier niet spelen volgens de Ajax-stijl, waar zijn uitstekende techniek hem ver brengt", legt Moniz uit aan het Deense blad Ekstra Bladet. ,,Maar misschien kan hij in januari naar Randers komen, ik denk dat we wel een plekje voor hem kunnen vinden."