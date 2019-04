Van der Vaart maakt debuut als darter bij BDO-toernooi in Denemarken

Van Boekel fluit Fortuna - NAC, Lindhout scheids­rech­ter bij thuisduel met Feyenoord

12:22 NAC krijgt zondagmiddag (14.30 uur) tegen Fortuna Sittard te maken met scheidsrechter Pol van Boekel. Serdar Gözübüyük is de videoscheidsrechter. Drie dagen later ontvangt NAC Feyenoord, dan is Allard Lindhout de arbiter van dienst.