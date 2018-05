Van der Vaart: Ik wil sowieso nog een jaartje door

Rafael van der Vaart (35) is na zijn sportief mislukte tijd bij de Deense kampioen FC Midtjylland transfervrij. Hij wil sowieso nog een jaar door, het liefst in Denemarken. ,,Ik vind het voetbal gewoon nog te leuk.’’

Door Daniël Dwarswaard



Het ideaalplaatje voor Van der Vaart? Dat is nog een jaar voetballen in Denemarken waar vriendin Estavana Polman handbalt. ,,Privé zou dat de mooiste oplossing zijn, omdat ik dan ook in de buurt bij mijn zoontje Damian (woont in Hamburg) kan blijven." Van der Vaart woont in Esbjerg en laat de voetbalclub uit die stad nu net gepromoveerd zijn naar het hoogste niveau in Denemarken.

De Nederlander John Lammers is trainer van Esbjerg. ,,Met die club is af en toe wel contact, maar niet dusdanig dat er een contract klaar ligt ofzo. Ik ga eerst als analyticus tijdens het WK voor de NOS werken. Ik sta er ook vrij relaxed in. Wil gewoon graag nog een jaartje lekker voetballen.’’

Want de ambitie is er, nog altijd. ,,Mits fit ben ik nog goed. Dat wil ik nog gewoon laten zien. Als mensen zeggen: 'ga jij nou voetballen op zo’n niveau', moeten maar lekker lullen. Dat interesseert me geen reet. Hoe fit ik ben? Ik moet natuurlijk wel een goede voorbereiding draaien, want wedstrijdfit ben ik niet.’’