Van der Sar over begeerde Ajacieden: ‘Er komt geen korting van 50 procent’

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax heeft in een interview met het persbureau Reuters duidelijk gemaakt dat zijn club niet van plan is om deze zomer spelers in de uitverkoop te doen. De oud-doelman geeft toe dat zijn organisatie hard wordt geraakt door de financiële gevolgen van de coronacrisis, maar dat zal er volgens hem niet toe leiden dat Ajax op de transfermarkt genoegen gaat nemen met flink lagere afkoopsommen.

,,Er komt geen korting van 50 procent”, betoogt Van der Sar. ,,Grote clubs als Bayern München hebben verkondigd dat de afkoopsommen in de komende transfertermijnen omlaag zullen gaan. Maar voor hen is dat makkelijker om te zeggen, want zij zijn de kopers op de markt. Natuurlijk, de transfers van 150 tot 200 miljoen euro zijn van de baan. Maar ik denk dat spelers van Ajax nog steeds veel waarde vertegenwoordigen. Ze zijn goed opgeleid, hebben ervaring met winnen en spelen in de Europese voetbalstijl.”

Ajax bereikte in februari een akkoord met Chelsea over de overgang van middenvelder Hakim Ziyech. Met die transfer is een bedrag gemoeid van maximaal 44 miljoen euro. Middenvelder Donny van de Beek, verdediger Nicolás Tagliafico en doelman Andre Onana zijn mogelijk de volgende basiskrachten die de Amsterdamse club gaan verlaten. Zij staan al geruime tijd in de belangstelling van Europese topclubs.