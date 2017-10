Van der Sar: Ik had bijna bij Liverpool getekend

Mourinho krijgt laan in Setubal

16:03 In Portugal eren ze graag hun voetbalhelden. Wachten totdat een ster is overleden, zoals in Nederland vaak gebruikelijk is? Nee hoor. Cristiano Ronaldo kreeg al een luchthaven op Madeira. Gisteren was het de beurt aan José Mourinho. In zijn geboortestad Setubal is er vanaf nu een heuse 'Avenida José Mourinho'.