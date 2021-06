Van der Poels concurrent Pidcock wacht race tegen de klok na harde val op training

Pidcock werd meteen geopereerd in een ziekenhuis in het Spaanse Girona. Het hoofddoel van de Brit is dit jaar de Olympische mountainbikewedstrijd in Tokyo. Pidcock en Van der Poel zijn de grote favorieten voor goud op dit onderdeel. De gemiddelde hersteltijd na een gebroken sleutelbeen is zes tot acht weken. De mountainbikewedstrijd op de Spelen staat over ruim zeven weken op het programma. De kans dat Pidcock gewoon aan de start verschijnt in Tokyo is dus groot, maar een ideale voorbereiding is het niet.